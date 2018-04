Vi vil ikke acceptere nogen ændring af atomaftale med Iran, siger ayatollahs rådgiver Ali Akbar Velayati.

Ankara. En rådgiver for Irans åndelige leder, Ali Khamenei, siger, at Iran ikke vil acceptere nogen som helst ændring af den atomaftale, som landet har indgået med en række store lande.

12. maj skal præsident Donald Trump beslutte, om han vil genindføre økonomiske sanktioner mod Iran og dermed trække USA ud af aftalen, som også Kina, Rusland, Frankrig, Storbritannien, Tyskland og EU har underskrevet.

- En ændring eller tilføjelse til den nuværende aftale vil ikke være acceptabelt for Iran, siger Khameneis seniorrådgiver, Ali Akbar Velayati.

- Hvis Trump træder ud af aftalen, så vil Iran lige så sikkert trække sig ud. Iran vil ikke acceptere en atomaftale uden fordele for os, tilføjer han.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, siger efter et statsbesøg i USA, at han tror, Trump trækker USA ud af aftalen. Den skal forhindre, at Iran får atomvåben.

Macron har ellers brugt sit besøg i USA til at overtale Trump til at blive i aftalen. Macron vil støtte, at man forsøger at forhandle en tillægsaftale med iranerne.

Trump har sagt, at medmindre europæerne senest 12. maj får rettet de "forfærdelige fejl" i atomaftalen, så trækker han USA ud af aftalen.

EU er enig med Kina og Rusland om, at det er nødvendigt at bevare aftalen med Iran. Men europæerne er bekymret for iranernes raketprogram og landets rolle i Mellemøsten. Det er ikke omfattet af atomaftalen.

En talskvinde for det russiske udenrigsministerium siger, at den russiske regering er meget bekymret for de kommentarer, der er kommet fra Trump og Macron om atomaftalen.

Rusland kan ikke se, at det er muligt at forhandle en tillægsaftale til den eksisterende, siger hun.

/ritzau/Reuters