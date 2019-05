Det iranske militær har "hemmelige våben", der kan sende USA's skibe "til havets bund", siger iransk general.

USA's øgede militære tilstedeværelse i Mellemøsten er "ekstremt farlig" og en trussel mod international fred.

Sådan lyder det lørdag fra Irans udenrigsminister, Javad Zarif, efter at USA har besluttet at sende yderligere omkring 1500 soldater til regionen.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, meddelte optrapningen fredag.

Årsagen er blandt andet, at USA mener, at Irans Revolutionsgarde er direkte ansvarlig for angreb på olietankere ud for De Arabiske Emirater.

- Amerikanerne kommer med sådanne påstande for at retfærdiggøre deres fjendtlige politik og for at øge spændingerne i Den Persiske Golf.

- Øget amerikansk tilstedeværelse i vores region er ekstremt farligt, og det truer international fred og sikkerhed, og det skal håndteres, siger Javad Zarif til det statslige iranske nyhedsbureau Irna.

En iransk general, Morteza Qorbani, har lørdag desuden truet de amerikanske skibe, der opholder sig nær Iran.

- Hvis de begår den mindste dumhed, så sender vi skibene til havets bund sammen med deres besætning og fly ved at bruge to missiler og to nye hemmelige våben, siger general Morteza Qorbani til nyhedsbureauet Mizan.

USA har i forvejen tusindvis af soldater i Mellemøsten. Blandt andet på en større flådebase i Bahrain og på en luftbase og et operationscenter i Qatar.

Der er desuden cirka 5200 amerikanske soldater i Irak og 2000 i Syrien.

Trump har tidligere fremsat skarpe udtalelser om Iran, hvilket har sat fart i bekymringer for, at USA og Iran kan komme i krig.

- Hvis Iran starter med at kæmpe, så vil det være den officielle afslutning på Iran. Prøv aldrig at true USA, hed det i et tweet fra den amerikanske præsident tidligere i denne uge.

/ritzau/Reuters