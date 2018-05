Den iranske præsident, Hassan Rouhani, advarer i en tale søndag USA om at træde ud af atomaftalen.

Teheran. Hvis USA træder ud af atomaftalen mellem Iran og stormagterne, vil amerikanerne fortryde det "som aldrig før".

Sådan lyder advarslen fra den iranske præsident, Hassan Rouhani, søndag.

- Hvis USA forlader atomaftalen, vil I snart se, at de vil fortryde det som aldrig før i historien, siger præsidenten i en tale på tv i det nordvestlige Iran ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Trump skal vide, at vores folk er samlet. Zionistregimet (Israel, red.) skal vide, at vores folk er samlet, tilføjer præsidenten.

Han siger ikke nærmere, hvordan Iran vil reagere, hvis USA trækker sig ud af aftalen. Men han siger, at han har givet "de nødvendige ordrer".

Atomaftalen indebærer, at Iran skal afvikle en del af landets atomprogram, mens internationale atomeksperter fra Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) skal have adgang til de iranske atomanlæg.

Til gengæld ophæves en lang stribe af sanktioner mod Iran.

Trump har tidligere sagt, at medmindre europæerne senest 12. maj får rettet de "forfærdelige fejl" i atomaftalen, så trækker han USA ud af aftalen.

Men Iran vil ikke genforhandle en atomaftale med stormagterne. Det slog landets udenrigsminister, Mohammad Javad Zarif, fast torsdag.

- Iran vil ikke genforhandle, hvad vi blev enige om for år tilbage, og som er ført ud i livet. Vi vil også afvise en ratificering, sagde Mohammad Javad Zarif i en erklæring, som han lagde ud på YouTube.

Ud over USA er aftalen underskrevet af Kina, Rusland, Frankrig, Storbritannien, Tyskland og EU.

EU er enig med Kina og Rusland om, at det er nødvendigt at bevare aftalen med Iran. Men europæerne er bekymret for iranernes raketprogram og landets rolle i Mellemøsten. Det er ikke omfattet af atomaftalen.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, sagde efter et statsbesøg i USA i sidste uge, at han tror, at Trump trækker USA ud af aftalen.

Macron forsøgte under sit besøg i USA at overtale Trump til at blive i aftalen. Macron sagde, at han vil støtte, at man forsøger at forhandle en tillægsaftale med iranerne.

