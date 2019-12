USA vil løslade en iransk stamcelleekspert i forbindelse med en fangeudveksling med Iran.

En kinesisk-amerikansk kandidatstuderende, der har været holdt fængslet i Iran siden 2016 og senere dømt for spionage, bliver løsladt som en del af en fangeudveksling mellem USA og Iran.

Det oplyser både den amerikanske præsident, Donald Trump, og Irans udenrigsministerium.

- Efter mere end tre år i fange i et iransk fængsel, vil Xiyue Wang returnere til USA, siger Trump i en erklæring.

USA vil som gengæld løslade en iransk stamcelleekspert ved navn Massoud Soleimani.

- Jeg er glad for, at professor Massoud Soleimani og mr. Xiyue Wang snart bliver genforenet med deres familier, skriver den iranske udenrigsminister Mohammad Javad Sharif, på Twitter.

Wang, en amerikansk statsborger og kandidatstuderende på Princeton University, var i gang med en afhandling i Iran i 2016, da han blev tilbageholdt og anklaget af Iran for at "spionere under dække af sin forskning".

Han blev efterfølgende idømt ti års fængsel for spionage. En påstand, som hans familie og universitet benægter.

Hua Qu, Wangs kone, har også bekræftet, at Wang er blevet løsladt.

- Vores familie bliver genforenet. Vores søn, Shaofan, og jeg har ventet tre lange år på denne dag, og det er svært at udtrykke med ord, hvor glade vi er for at blive genforenet med Xiyue, siger hun i en erklæring.

Soleimani, der er stamcelleekspert, blev arresteret i lufthavnen i Chicago i oktober 2018 for angiveligt at have forsøgt at eksportere biologisk materiale til Iran i strid med USA's sanktioner.

Donald Trump siger i en offentlig erklæring, at han vil fortsætte arbejdet med at få løsladt alle amerikanere, "der bliver ulovligt fangeholdt".

Der har været store spændinger mellem USA og Iran, siden USA sidste år trak sig ud af den internationale atomaftale med Iran.

I stedet genindførte præsident Donald Trump skrappe økonomiske sanktioner mod landet.

/ritzau/Reuters