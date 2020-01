I en udtalelse udsendt på vegne af den iranske regering lyder det, at Iran for fremtiden ikke vil lade sig begrænse af den gældende atomaftale.

Det skriver flere medier - heriblandt AP og New York Times.

»Den islamiske republik Iran vil lade begrænsningerne fra atomaftalen ophøre - hvilket henviser til antallet af centrifuger. Det betyder, at det iranske atomprogram ikke længere vil opleve begrænsninger i produktionen,« lyder det.

Dette er med henvisning til blandt andet kapacitet, uranberigelse og udvidelse af programmet.

Her den iranske præsident, der i april sidste år besigtigede landet atomprogram. Foto: IRANIAN PRESIDENCY OFFICE HANDOU

Udmeldingen kommer i kølvandet på USA's angreb og drab på den iranske general Qassem Soleimani.

I samme forbindelse lyder det dog, at Iran fortsat vil samarbejde med Det Internationale Atomenergi Agentur (IAEA), som er FN's såkaldte atomvagthund.

Desuden er landet villigt til at vende tilbage til aftalen, såfremt sanktionerne mod Iran ophører, og landets interesser bliver garanteret.

Atomaftalen blev indgået i 2015 med aktører som USA, dele af EU og altså Iran.

USA's angreb på den iranske general har skabt røre i Mellemøsten. Foto: ABEDIN TAHERKENAREH

I maj 2018 valgte præsident Donald Trump af trække USA ud af aftalen - faktisk netop på grund af Iran.

Ifølge ham levede landet ikke op til sine forpligtelser, og han argumenterede for, at aftalen ikke forhindrede Iran i at lave atombomber.

Aftalen besværliggjorde bare arbejdet og forsinkede dermed landet.

EU-landene valgte dog at forblive en del af den aftale, der nu ser ud til at være i fare.

Demonstranter på gaden med Qasem Soleimanis billede. Foto: ERDEM SAHIN

Opgøret mod aftalen er blot seneste træk i den konflikt, der eskalerede natten til fredag, da USA i et droneangreb likviderede general Qassem Soleimani i den irakiske hovedstad Bagdad.

Siden har blandt andre EU holdt vejret og manet til deeskalering af situationen, mens truslerne er fløjet frem og tilbage over Atlanten.

Iran har allerede varslet et voldsomt modangreb. Konkret har det lydt, at der allerede er 35 amerikanske mål indenfor rækkevidde.

Præsident Donald Trumps svar på denne trussel var, at nationen ikke tolererer trusler og i øvrigt har udset sig 52 iranske mål for militære angreb.