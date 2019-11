Situationen omkring atomaftalen med Iran er højspændt. For første gang længe tilbageholder landet inspektør.

Iran har kortvarigt tilbageholdt en inspektør fra Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA).

Inspektøren arbejdede for FN-organet i den islamiske republik og fik taget sine rejsedokumenter.

Det fortæller diplomater med kendskab til sagen.

Episoden lader til at være den første af sin slags siden 2015.

Her indgik Iran en international aftale om begrænsninger af landets atomaktiviteter.

Til gengæld skulle internationale sanktioner mod landet løftes.

Flere timer efter at historien om inspektøren først kom ud, har Iran bekræftet, at landet har tilbageholdt en inspektør nær byen Natanz sidste uge.

Reaktorerne og faciliteterne nær byen udgør hjertet i Irans program for berigelse af uran.

Iran meddeler, at inspektøren fra IAEA blev tilbageholdt, fordi Iran mente, at hun var i besiddelse af "mistænkeligt materiale".

Situationen mellem Iran og flere vestlige lande er for tiden højspændt.

Således har Iran løbende brudt dele af atomaftalen. Det er sket som modsvar til, at USA har trukket sig fra aftalen og på ny indført sanktioner.

Episoden med den tilbageholdte inspektør skal diskuteres ved et møde i IAEA torsdag.

- Organet ønsker at vise, hvor alvorligt det tager dette. Det er en potentielt skadelig situation, siger en embedsmand, der udtaler sig anonymt.

En talsmand fra IAEA og Irans ambassadør i FN-organet har afvist at kommentere.

Atomaftalen tillader mellem 130 og 150 FN-inspektører i Iran.

Den fastlægger også, at agenturet skal have "daglig adgang" til "relevante bygninger i Natanz".

Tidligere onsdag kom det frem, at Iran er begyndt at fylde gas på centrifuger i et andet atomanlæg syd for Teheran.

Dermed tog landet endnu et skridt væk fra den trængte atomaftale.

/ritzau/Reuters