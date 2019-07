Flere CIA-efterretningsfolk er ifølge iransk ministerium blevet dømt til døden, skriver lokalt nyhedsbureau.

Det iranske efterretningsministerium oplyser, at en gruppe efterretningsfolk fra den amerikanske efterretningstjeneste CIA er tilbageholdt i landet.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, der citerer lokale medier.

Statsligt tv citerer ministeriet for meldinger om, at et netværk af spioner er blevet ødelagt, og at 17 personer er tilbageholdt.

Her fremgår det, at de identificerede personer besad følsomme og vigtige job, hvor de indsamlede hemmeligstemplet information.

Det drejer sig angiveligt om stillinger i den private sektor, hvor de arbejdede med emner som økonomi, infrastruktur, militær og teknologi.

Flere af de anholdte skal være dømt til døden, skriver det iranske nyhedsbureau Fars, der citerer en højtstående embedsmand fra ministeriet.

Ifølge lokale medier blev spionerne anholdt i det iranske kalenderår 2019, der sluttede i marts. Der er ikke yderligere detaljer om anholdelserne.

Udmeldingen kommer i kølvandet på spændinger mellem Iran og Vesten, der begyndte, da USA strammede sanktioner mod landet i begyndelsen af maj.

I sidste uge meddelte Iran, at en britisk tanker blev tilbageholdt i Hormuzstrædet, efter at briterne opbragte et iransk tankskib nær Gibraltar.

Det har vakt stor kritik fra Vesten, hvor Storbritannien overvejer muligheder for at sanktionere Iran.

I juni oplyste Iran, at et større netværk af efterretningsfolk, der arbejdede med cyberspionage, blev tilbageholdt. De hørte også angiveligt til CIA.

Det er umiddelbart ikke klart, hvorvidt de 17 anholdelser er et led i arbejdet med anholdelserne i juni.

Flere iranske nyhedsbureauer skrev også om, at Iran i juni henrettede en tidligere ansat i landets forsvarsministerium. Han var ifølge meldingerne dømt ved en militærdomstol for spionage til fordel for CIA i USA.

