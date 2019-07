I en tale på national tv adresserede Irans forsvarsminister den iranske supertanker, som blev tilbageholdt.

Storbritanniens tilbageholdelse af en iransk supertanker var en truende og forkert handling.

Det siger Irans forsvarsminister, Amir Hatami, i en tale på national tv, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Britiske flådesoldater hjalp embedsmænd i Gibraltar med at opbringe supertankeren Grace 1 torsdag, da de havde mistanke om, at den medbragte olie fra Iran til Syrien i strid med EU's sanktioner.

Det fik Iran til at true Storbritannien med, at landet ville tilbageholde et britisk skib som gengæld.

Hatami kalder tilbageholdelsen for "et maritimt tyveri" og siger, at Iran ikke vil tolerere det.

I talen nævnte Hatami også den amerikanske drone, som Irans militær skød ned i juni.

Nedskydningen sender et signal om, at Iran vil forsvare sine grænser, siger Hatami.

USA har tværtimod ment, at dronen blev skudt ned over internationalt farvand.

Irans leder for militæret, Abdolrahim Mousavi, siger ifølge det iranske nyhedsbureau Mehr, at Iran ikke er ude efter at gå i krig med nogen.

Ud over dronen og supertankeren er Iran også kommet i karambolage med både USA og Europa over den atomaftale, som landet indgik i 2015.

I aftalen, som Iran indgik med USA og flere andre lande, er det fastlagt, at Iran ikke må berige uran til en berigelsesgrad på mere end 3,67 procent.

Den grænse forventer Iran at bryde snarest, meddelte landet søndag.

Iran erkendte for en uge siden, at landet allerede har brudt atomaftalen, når det gælder mængden af lavberiget uran, landet må ligge inde med. Ifølge atomaftalen må iranerne kun have 300 kilo beriget uran.

- Iran må hellere passe på, for man beriger af en årsag, og jeg siger ikke, hvad det er for en årsag. Men det er ikke godt, sagde USA's præsident, Donald Trump, søndag aften dansk tid.

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, har varslet flere sanktioner mod Iran grundet bruddet på atomaftalen.

/ritzau/Reuters