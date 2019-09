"Adrian Darya 1" blev opbragt ud for Gibraltar for sanktionsbrud. Nu er olielast formentlig endt i Syrien.

En iransk olietanker, der tidligere blev opbragt af Storbritannien ud for Gibraltar, har afleveret sin last efter at være gået i havn et sted i Middelhavet.

Det oplyser det iranske udenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet Irna.

Meget tyder på, at det har afleveret sin last af olie i den syriske havn Tartus.

- Olietankeren "Adrian Darya 1" er omsider gået i havn ved Middelhavets kyst og har afleveret sin last, siger en talsmand for det iranske ministerium.

Skibet afbrød sine signaler for radargenkendelse i sidste uge. Men fra en satellit er det blevet fotograferet ud for havnebyen Tartus i Syrien.

Skibet blev tilbageholdt ud for Gibraltar i juli med henvisning til, at det var i færd med at bryde sanktioner mod det krigsramte Syrien.

Men skibet blev frigivet måneden efter, selv om USA i sidste øjeblik prøvede at forhindre det. Det hed ved den lejlighed, at olietankeren skulle til Grækenland.

Iran oplyste i sidste måned, at det havde solgt lasten, og at køberen ville bestemme, hvor olie skulle leveres.

/ritzau/Reuters