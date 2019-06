Nyhed om, at spionnetværk er afsløret, kommer samtidig med, at Iran bebuder snarligt brud med atomaftale.

Iran oplyser, at regeringen for nylig har afsløret og opløst et "stort amerikansk netværk inden for cyberspionage".

Flere CIA-agenter er anholdt.

Det fortæller lederen for Irans nationale sikkerhedsråd, Ali Shamkani, ifølge det statslige tv.

CIA-agenterne blev anholdt, efter at Iran havde delt efterretninger med sine allierede, siger han.

Nyheden kommer samtidig med, at Iran har meddelt, at der kun er ti dage til, at det delvist vil bryde med den atomaftale, som regimet indgik med en række stormagter og EU i 2015.

Det betyder, at man vil optrappe berigelsen af uran på sit atomoparbejdningsanlæg i Natanz. Men ikke i et omfang, så man er i stand til at fremstille atomvåben.

Præsident Donald Trump tilbagekaldte sidste år USA's underskrift på aftalen og fremsatte en række nye skrappe krav over for Iran.

/ritzau/Reuters