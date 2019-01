Efter at EU har indført sanktioner mod Iran, kritiserer Irans udenrigsminister Europa for at huse terrorister.

Den iranske udenrigsminister, Mohammad Javad Zarif, har ikke meget tilovers for EU's beslutning om at indføre sanktioner mod Iran.

Det skriver han i et tweet tirsdag aften:

- At anklage Iran fritager ikke Europa for ansvaret for at huse terrorister.

I sit tweet kritiserer han flere europæiske lande for at huse gruppen Folkets Mujahedin (MEK), der er en eksileret iransk modstandsgruppe.

- Europæere - heriblandt Danmark, Holland og Frankrig - huser MEK, der har dræbt 12.000 iranere og støttet Saddams forbrydelser mod irakiske kurdere, skriver den iranske udenrigsminister.

Han henviser således til den tidligere irakiske præsident Saddam Husseins styre.

EU's medlemslande har tirsdag vedtaget sanktioner mod Iran efter attentatplaner i Danmark og Frankrig sidste år.

EU har besluttet at sætte det iranske Direktorat for Intern Sikkerhed på EU's terrorliste. Desuden er to personer føjet til en eksisterende terrorliste.

