Iran vil berige uran op til 60 procent i stedet for 20 procent. Det sker efter et angreb på atomanlæg.

Iran vil fra onsdag begynde at berige uran op til 60 procent - det højeste niveau i landets atomprograms historie.

Det siger Abbas Araghchi, der står i spidsen for Irans atomforhandlinger, tirsdag til det statslige nyhedsbureau Irna.

Det er en stigning fra 20 procent.

Niveauet er samtidig langt højere, end hvad Iran i sin tid gik med til at begrænse sig til i en atomaftale fra 2015. Her lød det, at landet ikke måtte berige uran til mere end 3,67 procent.

Det kræver beriget uran på cirka 90 procent at udvikle kernevåben.

Irans udmelding kommer, efter at af landets store atomanlæg blev angrebet søndag. Iran beskylder ærkefjenden Israel for at stå bag.

/ritzau/Reuters