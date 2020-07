Styret i Iran har sænket et falsk hangarskib i det strategisk vigtige Hormuzstræde.

Det falske skib blev mandag slæbt ud fra havnen i den iranske by Bandar Abbas, viser billeder taget af Maxar Technologies, et amerikansk firma med base i Colorado.

I tirsdags sendtes der en masse jord til sø-missiler mod 'hangarskibet' under en øvelse, kaldet 'Prophet Mohammed 14th'.

Ildkraften fra missilerne var så kraftig, at to regionale amerikanske baser blev alarmeret. Det skriver BBC.

På dette foto er det falske hangarskib omringet af speedbåde fra revolutionsgarden. Foto: AFP PHOTO / Iran's Revolutionary Guard via SEPAH NEWS Vis mere På dette foto er det falske hangarskib omringet af speedbåde fra revolutionsgarden. Foto: AFP PHOTO / Iran's Revolutionary Guard via SEPAH NEWS

Amerikanerne fordømte den 'uansvarlige og dumdristige opførsel af iranerne'. De kaldte den et forsøg 'på at skræmme dem'.

Øvelsen i Hormuzstrædet kommer på et tidspunkt, hvor der er stigende spændinger i forholdet mellem Teheran og Washington.

'Hangarskibet' minder om et skib, som 'fjenden', nemlig amerikanerne, sender til golfen på rutinemissioner. Det er udstyret med falske jetfly på hver side af landingsstriben.

Missilerne haglede ned over skibet, da øvelsen først gik i gang for alvor. De ramte fra forskellige vinkler, og selv en raket affyret fra en helikopter indgik i øvelsen.

Her rapeller soldater fra en russisk fabrikeret helikopter ned på det falske hangarskib. Foto: AFP PHOTO / Iran's Revolutionary Guard via SEPAH NEWS Vis mere Her rapeller soldater fra en russisk fabrikeret helikopter ned på det falske hangarskib. Foto: AFP PHOTO / Iran's Revolutionary Guard via SEPAH NEWS

»Hvad der blev vist i dag i disse øvelser, er niveauet af vore luftvåben og vores flåde. De er alle offensive,« sagde generalmajor Hossein Salami fra revolutionsgarden til det statslige fjernsyn.

De ballistiske missiler var så kraftige, at de amerikanske baser i De Forenede Arabiske Emrater og i Qatar blev sat i alarmberedskab, sagde det amerikanske militær.

»US Navy foretager defensive øvelser sammen med vores partnere for at sikre den bedst mulige navigation. Iran foretager offensive øvelser og forsøger at skræmme,« siger Rebecca Rebarich, der er talskvinde for den Bahrain-baserede Femte Flåde.

Hun tilføjede, at amerikanerne ikke kan sige, hvad iranerne håber på at få ud af at bruge et falsk hangarskib under en øvelse.

Så sendes der missiler mod 'hangarskibet'. Foto: AFP PHOTO / Iran's Revolutionary Guard via SEPAH NEWS Vis mere Så sendes der missiler mod 'hangarskibet'. Foto: AFP PHOTO / Iran's Revolutionary Guard via SEPAH NEWS

'Hangarskibet', som blev brugt under øvelsen i tirsdags, minder meget om det skib, der blev brugt under en iransk øvelse i februar 2015, kaldet 'Great Prophet 9'.

Under den øvelse omringede Iran det falske hangarskib med speedbåde, der beskød det med maskingeværer og raketter. Det skriver Sky News.

Til sidst blev jord til sø-missiler brugt til at sænke skibet, der også befandt sig i Hormuzstrædet.

Dengang blev øvelsen afholdt, mens Iran var på kant med alverdens lande på grund af sit atomprogram.

Under øvelsen 'Prophet Mohammed 14th' blev der sendt missiler mod 'hangarskibet' fra landjorden. Foto: AFP PHOTO / Iran's Revolutionary Guard via SEPAH NEWS Vis mere Under øvelsen 'Prophet Mohammed 14th' blev der sendt missiler mod 'hangarskibet' fra landjorden. Foto: AFP PHOTO / Iran's Revolutionary Guard via SEPAH NEWS

I dag er den aftale, som blev født af disse forhandlinger, totalt ødelagt.

Præsident Donald Trump trak Amerika ud af aftalen i maj 2018.