Et jordskælv tæt på grænsen til Irak er målt til 6,3. Men det lå ikke dybt, og det kan være et faresignal.

Et jordskælv målt til 6,3 har ramt provinsen Kermanshah i det vestlige Iran, der grænser op til Irak.

Det oplyser USA's geologiske tjeneste.

Skælvet havde sit epicenter nær byen Sarpol-e Zahab.

Rystelserne kunne mærkes hele vejen til Iraks hovedstad, Bagdad.

Der er tale om et jordskælv som ikke lå særligt dybt. Det er et faresignal og kan være et varsel om omfattende ødelæggelser.

Et jordskælv i samme område i 2017 kostede over 400 mennesker livet.

/ritzau/AP