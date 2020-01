Målet for Iran er at fordrive amerikanske soldater fra Mellemøsten, siger kommandant og varsler nye angreb.

En højtplaceret iransk kommandant siger, at Irans raketangreb på amerikanske mål i Irak ikke havde til hensigt at dræbe USA's soldater.

Det skulle derimod skade USA's "militære maskine" og markere starten på en serie af angreb hen over Mellemøsten.

Det rapporterer Irans statslige tv torsdag.

Irans angreb tidligt onsdag ramte basen Al-Asad vest for Bagdad. Her var der også stationeret 133 danske soldater. Også en base i Erbil i det nordlige Irak blev ramt.

Ingen blev dræbt ved angrebene, der var gengæld for USA's drab på den iranske militærleder Qassem Soleimani fredag i sidste uge i Bagdad.

Amirali Hajizadeh, der er leder for revolutionsgardens luftstyrke, tilføjer, at en "passende hævn" for USA's ugerning er at fordrive alle amerikanske styrker fra Mellemøsten.

Han siger, at Iran har hundredvis af raketter klar til at blive affyret. Han fortæller samtidig, at Iran under onsdagens raketangreb i Irak brugte "cyberangreb til at slukke for (amerikanske, red.) fly og droners navigationssystemer".

