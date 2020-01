Alle ansvarlige i forbindelse med nedskydningen af ukrainsk fly vil blive straffet, siger Irans præsident.

Det skal undersøges grundigt, hvad der skete, da et ukrainsk fly i sidste uge ved en fejl blev skudt ned af iranske styrker.

Sådan lyder det tirsdag fra den iranske præsident, Hassan Rouhani.

Han tilføjer, at fejlen var "utilgivelig", og at alle ansvarlige vil blive straffet. Han siger også, at der ikke kun kan være tale om én ansvarlig.

Samtidig påtager præsidenten sig ansvaret.

- Den iranske regering er ansvarlig over for både iranere og internationale passagerer, der døde i flystyrtet, siger Rouhani.

176 personer mistede livet, da et fly fra Ukraine International Airlines blev skudt ned kort efter afgang fra en lufthavn ved Irans hovedstad, Teheran.

Lørdag erkendte Irans militær, at det kom til at skyde flyet ned ved en fejl

Præsident Rouhani kalder det en god start, at de iranske styrker har taget ansvaret for at have skudt passagerflyet ned.

/ritzau/Reuters