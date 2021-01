Hændelsen sker dagen efter årsdagen for USA's drab på general Qassem Soleimani fra Irans Revolutionsgarde.

Irans Revolutionsgarde har opbragt et sydkoreansk tankskib i Den Persiske Golf for at bryde "miljølove".

Det oplyser Iran mandag.

Meldingen kommer på et tidspunkt med øgede spændinger mellem Iran og USA.

Sydkorea har krævet, at "Hankuk Chemi" og dets internationale besætning på 20 personer bliver frigivet og har desuden sendt en anti-piratenhed til området, der ligger tæt på det strategisk vigtige Hormuz-stræde.

Via sin nyhedskanal Sepah News oplyser Irans Revolutionsgarde mandag, at tankskibet, der transporterede 7200 ton oliekemiske produkter, "blev opbragt af vores flådestyrke i morges".

- Dette tankskib kom fra Al Jubail-havnen i Saudi-Arabien og blev opbragt som følge af gentagne overtrædelser af maritime miljølove, oplyses det videre.

Det var planen, at Sydkoreas viceudenrigsminister skulle have besøgt Teheran i løbet af de kommende dage, oplyser iranske embedsmænd.

Iran ønsker, at Sydkorea frigiver milliarder i aktiver, der tilbageholdes på grund af amerikanske sanktioner.

Overtagelsen af tankskibet sker i kølvandet på dage med øgede spændinger mellem USA og Iran præget af årsdagen for USA's drab på Qassem Soleimani, der var topgeneral i Revolutionsgarden.

Den iranske general blev dræbt i Bagdad i Irak 3. januar sidste år i et droneangreb beordret af den amerikanske præsident, Donald Trump.

Søndag omgjorde USA en beslutning om at bringe hangarskibet "USS Nimitz" hjem fra Golfen. Her henviste det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, til "nye trusler" fra Iran.

Mandag meddelte Iran, at landet har genoptaget et program, så det igen beriger uran med en renhed på 20 procent.

Det svarer til cirka det niveau, Iran lå på, inden landet i 2015 indgik en atomaftale med USA, EU og andre store aktører.

Donald Trump trak i maj 2018 USA ud af atomaftalen med Iran og genindførte samtidig sanktioner mod landet.

/ritzau/AFP