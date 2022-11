Lyt til artiklen

Den russiske præsident Vladimir Putin skulle angiveligt have talt med den iranske præsident Ebrahim Raisi om at styrke samarbejdet mellem de to lande.

Det oplyser Kreml ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge det norske medie Dagbladet er det uvist, hvornår de to ledere har snakket sammen.

Samtalen handlede angiveligt om at styrke de to landes kommercielle, politiske og økonomiske samarbejde.

For blot en uge siden lød der meldinger om, at Iran havde sendt en større sending af ballistiske missiler og kamikazedroner til Rusland.

Ruslands intention var at skabe frygt og bekymring i befolkningen, lød det fra en talsperson fra det ukrainske luftforsvar.

»Der er stor sandsynlighed for, at de vil blive leveret nord for den ukrainske grænse, hvorfra de kan blive affyret for at true hele Ukraine,« sagde Yuriy Ihnat ifølge CNN.

Iran er flere gange blevet beskyldt for at levere våben til Rusland, men har gentagne gange afvist, at dette skulle være tilfældet.