De iranske myndigheder har offentliggjort en video og en række billeder, der tilsyneladende skal bevise, at de 23 sømænd på det beslaglagte britiske olietankskib ikke er i fare.

Irans Revolutionsgarde opbragte fredag det svenskejede britiske olieskib 'Stena Impero', da skibet forsøgte at sejle gennem Hormuzstrædet.

Siden da har både besætningen og skibet være tilbageholdt af de iranske styrker - angiveligt som gengæld for, at briterne 4. juli opbragte et iransk skib ved Gibraltar.

Mandag har det iranske nyhedsbureau FARS delt en video og en række billeder indefra det tilbageholdte skib, som blot er den seneste eskalering i den igangværende konflikt mellem USA, Iran og Vesten.

Irans Revolutionsgarde gør sig her klar til at opbringe det britiske tankskib. Foto: REUTERS TV Vis mere Irans Revolutionsgarde gør sig her klar til at opbringe det britiske tankskib. Foto: REUTERS TV

På et af billederne kan man blandt andet se en iransk tjenestemand tale med besætningen på Stena Impero, der ligger opankret ud for Bandar Abbas.

Forrest i billedet kan man se besætningens sko, mens besætningen sidder på gulvet bagerst i billedet og kigger op på tjenestemanden, der tilsyneladende snakker til dem.

På et andet billede kan man se noget af besætningen sidde sammen ved et bord på skibet. Det er uvist, om billederne er taget inden eller efter, at skibet blev lagt for anker i Bandat Abbas.

Ifølge Expressen har de i alt 23 sømænd indtil videre ikke fået lov til at kontakte deres familie eller rederiet Stena Bulk, som ejer olietankskibet.

Her kan man se besætningen på Stena Impero sidde foran en iransk tjenestemand. Foto: ABED GHASEMI Vis mere Her kan man se besætningen på Stena Impero sidde foran en iransk tjenestemand. Foto: ABED GHASEMI

»Det er frustrerende, at vi ikke har nogen direkte kontakt,« siger Erik Hånell fra Stena Bul til det svenske medie.

Han fortæller endvidere, at de har sendt de iranske styrker en forespørgsel om at få lov til at komme ombord på skibet for at se besætningen, og at de har fået en bekræftelse om, at de iranske myndigheder har modtaget forespørgslen.

Indtil videre har de dog ikke fået svar på, hvorvidt de får tilladelse til at komme ombord eller ej.

»Vi har fået tredjepartsinformation om, at besætningen - under forudsætningerne - har det godt,« siger Erik Hånell til Expressen.

En soldat fra Irans Revolutionsgarde går på dækket af Stena Impero. Foto: Handout . Vis mere En soldat fra Irans Revolutionsgarde går på dækket af Stena Impero. Foto: Handout .

Besætningen på det svenskejede britiske skib er fra Indien, Estland, Filippinerne og Rusland.

Udover billedet af den iranske soldat og besætningen har de iranske myndigheder også delt en række billeder af Revolutionsgarden, som kredser om det nu tilbageholdte tankskib.

Striden mellem Iran og Storbritannien er eskaleret blot få dage før, at Theresay May træder tilbage som premierminister i Storbritannien.

Den internationale krise har fået flere til at kritisere både hende og udenrigsminister Jeremy Hunt. Flere af Hunts konservative partifæller støtter - ifølge The Guardian - Boris Johnson, som ønsker at indlede en koalition med USA i Homuzstrædet.



Derudover er den britiske flåde også blevet kritiseret for ikke at gøre nok for at forhindre iranerne i at opbringe Stena Impero, da den britiske fregat HMS Monrose befandt sig blot en times sejlads fra tankskibet.