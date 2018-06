Iran forsøger at sende et signal til Europa om alvor i atomaftalen, siger diplomater.

Beirut. Iran har meddelt FN, at det vil øge landets kapacitet til at berige uran ved at bygge avancerede centrifuger på atomanlægget Natanz.

Men direktøren for Irans Atomenergi Organisation, Ali Akbar Salehi, understreger, at det ikke er i strid med atomaftalen fra 2015.

Irans øverste leder sagde mandag, at han havde givet ordre til forberedelser af øget uranberigelse, i det tilfælde at atomaftalen bryder sammen efter USA's udtræden af den.

- Enkelte europæiske lande forventer, at Iran både vil godtage sanktioner, afslutte vore atomenergiaktiviteter og fortsætte med restriktionerne. Det er en drøm, som aldrig vil gå i opfyldelse, sagde ayatollah Ali Khamenei mandag.

- Udviklingen af infrastruktur til avancerede centrifuger i Natanz skrider hurtigt frem, siger Salehi, som tirsdag holdt en tv-transmitteret pressekonference om atomprogrammet.

- Hvis vi blot havde fortsat i normalt tempo, så ville det have taget seks eller syv år, men nu bliver det klart inden for uger eller måneder, siger Salehi.

- Iran har også udviklet kapaciteten til at producere elektricitet på Natanz, pointerer Salehi videre.

Natanz ligger 300 kilometer syd for Teheran.

Norges udenrigsminister, Ine Eriksen Søreide, mener, at Khameneis udtalelser er et forsøg på at presse EU og de øvrige lande, som har forpligtet sig til at opretholde aftalen.

- Jeg tror, at Iran forsøger at sende et signal til Europa om, at der ikke er så megen tid til at overveje aftalen i den nye situation. Og det viser jo også den alvor, der er i atomaftalen og i de beslutninger, som USA har truffet, siger hun til NRK.

- Hvis aftalen bryder sammen, kan Iran og andre lande i regionen starte og genoptage atomprogrammer, og vi kan få en situation, hvor arbejdet for ikkespredning og nedrustning lider betydelig skade. Det er ikke det, som verden har brug for nu, siger hun.

Hun understreger samtidig, at der er lang vej igen, før en eventuel aftale med det nordkoreanske regime er på plads.

/ritzau/AFP