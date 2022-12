Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Søndag blev det meldt ud, at moralpolitiet i Iran skulle være blevet afskaffet.

Det skrev flere medier, herunder AFP, som B.T. citerede.

»Vicetruppen er blevet opløst, men retsvæsenet vil fortsætte med at håndtere denne sociale udfordring,« citerede den iranske avis Shargh Irans statsadvokat Mohammed Jafar Montaseri for at sige.

Men ifølge forsker i Iran-studier ved Københavns Universitet Rasmus Christian Elling er det iranske moralpoliti altså ikke blevet afskaffet.

Det skriver han på sin Twitter-profil mandag, hvor han også skriver, at han desværre ikke kan give interviews til medier, da han er syg.

»Nej – det iranske moralpoliti er ikke blevet afviklet eller lukket,« skriver Rasmus Christian Elling og fortsætter:

»En talsmand for retsvæsnet (som /ikke/ styrer Gasht-e Ershâd (moralpolitiet, red.) eller 'retsledningspatruljerne') har sagt noget kryptisk som /måske/ kan hentyde til forestående omstrukturering. Men som han også sagde, så fortsætter moralpoliti-arbejdet, og man anser stadig manglende overholdelse af regler for obligatorisk påklædning som stort samfundsproblem,« skriver forskeren.

Moralpolitiet i Iran er grunden til, at de igangværende protester i landet overhovedet begyndte.

Det var nemlig i deres varetægt, at den 22-årige kvinde Mahsa Amini døde efter at være blevet anholdt for ikke at bære sit tørklæde ordentligt.

Til norske Dagbladet fortæller den iransk-norske stortingspræsident Masud Gharahkhani, at han forholder sig meget kritisk til Irans nye udmelding om moralpolitiet.

»I gaderne i Iran bliver unge mennesker, der drømmer om samme frihed og demokrati som os, dræbt, slået og fængslet. Regimet har endda dømt flere demonstranter til døden. Det er lige meget, hvad styret kalder moralpolitiet – deres brutalitet og vold fortsætter,« skriver stortingspræsidenten i en sms til Dagbladet.