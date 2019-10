De to australske rejsebloggere Jolie King og Mark Firkin er blevet løsladt fra deres varetægt i Iran. Samtidig er alle anklager mod dem blevet droppet.

Det oplyser Australiens udenrigsminister, Marise Payne, lørdag.

Parret Jolie King og Mark Firkin fra Perth havde dokumenteret deres jordomrejse på sociale medier og blev anholdt i Iran i midten af juli.

Ifølge iranske myndigheder havde de taget billeder af militære faciliteter nær Teheran-provinsen med en drone.

De blev derfor anholdt på mistanke om at have bedrevet spionage.

Jolie King og Mark Firkin blev tilbageholdt sammen med en tredje australsk statsborger.

Anholdelserne fandt sted, efter at den australske regering i Canberra havde meddelt, at Australien vil støtte en amerikanskledet beskyttelsesmission i Den Persiske Bugt ved at sende en fregat og et overvågningsfly.

