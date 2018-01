Tusindvis af dødsdømte iranere vil få ændret deres straf til fængsel, skriver lokale medier.

Teheran. Tusindvis af iranere, som sidder på dødsgangen og venter på at blive henrettet for narkotikakriminalitet, undgår hængning. Der indføres nemlig nye og mere lempelige love, skriver lokale medier i Teheran onsdag.

Ayatollah Sadegh Larijani, som er den øverst ansvarlige for Irans retssystem, har givet domstolene ordre til at stoppe afsigelser af dødsstraffe for narkotikasmugling.

Domstolene skal også gennemgå sager på ny, hvor der er afsagt dødsstraf. Det skriver retsvæsnets nyhedsbureau Mizanonline.

- Den nye lovgivning omfatter omkring 5000 sager, hvor der er afsagt dødsstraf for narkotikasmugling, skriver Det Iranske Dagblad, som citerer fra et direktiv udstedt af Larijani.

- De fleste af de dømte vil få ændret deres dødsstraf til fængselsstraf på mellem 20 og 30 år, hedder det.

Iran offentliggør ikke officielle tal for antallet af årlige henrettelser. Ifølge menneskerettighedsgruppen Amnesty International var det kun Kina, der eksekverede flere dødsdomme end Iran i 2016.

Den nye lovgivning blev behandlet i parlamentet i august, efter at spørgsmålet har været diskuteret i årevis i politiet, i retsvæsnet og i parlamentet.

Loven fastslår, at den mængde narkotika, der kan udløse dødsstraf, fremover skal være på mindst to kilo. Hidtil har den været på 30 gram. Dette gælder kemisk forarbejdede og kemiske fremstillede stoffer som heroin, kokain og amfetamin.

For naturlige stoffer som opium og marihuana er mængden, som udløser dødsstraf, mindst 50 kilo.

Dødsstraf bliver bibeholdt for personer, som leder narkotikabander, eller som udnytter unge under 18 år til narkotikakriminalitet.

Irans naboland Afghanistan producerer over 90 procent af verdens opium. Det udvindes af valmuesaft, og det kan raffineres til heroin.

En betydelig del af de opiater, som produceres i Afghanistan og sælges i Europa og andre steder, sendes gennem Iran. Hvert år destruerer Iran hundredvis af ton af narkotika.

/ritzau/AFP