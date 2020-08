Det Internationale Atomenergiagentur har fået grønt lys til at inspicere to formodede tidligere atomanlæg.

Iran har indvilget i at give FN-inspektører adgang til to anlæg, som mistænkes for at have været brugt i forbindelse med Irans atomprogram.

Det oplyser Iran og Det Internationale Atomenergiagentur, IAEA, i en fælles meddelelse.

IAEA har længe presset på for at få adgang til de to anlæg.

Og onsdag har FN-agenturets inspektører endelig fået grønt lys.

- Iran har frivilligt givet IAEA adgang til de lokationer, der er udspecificeret af IAEA.

Sådan lyder det i den fælles erklæring fra IAEA's chef, Rafael Grossi, og chefen for det iranske atomprogram, Ali Akbar Salehi.

- Vi er også blevet enige om datoerne for IAEA's adgang og verificeringsaktiviteter, hedder det videre.

IAEA vil undersøge de to anlæg, fordi agenturet mistænker dem for stadig at indeholde atomart materiale, der ikke er deklareret over for FN.

