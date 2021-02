Iran har fulgt atomaftalen fra 2015, men det har USA og tre europæiske lande ikke, siger ayatollah Khamenei.

Hvis USA vil have Iran til at vende tilbage til atomaftalen, skal alle sanktioner mod landet ophæves. Det siger Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, søndag.

- Iran har opfyldt alle sine forpligtelser i atomaftalen fra 2015, men det har USA og de tre europæiske lande ikke, skriver Khamenei på Twitter.

- Hvis de vil have Iran til igen at leve op til sine forpligtelser, må USA først ophæve alle sanktioner.

Ayatollahen tilføjer, at når Iran har bekræftet, at sanktionerne er ophævet, vil landet følge de regler, der er nedfældet i aftalen.

En lignende melding kom fra Irans præsident, Hassan Rouhani, da USA's præsident, Joe Biden, overtog embedet efter Donald Trump.

Biden har sagt, at hvis Iran igen begynder at følge aftalen, vil USA følge efter.

Præsidenten har også et ønske om at bruge atomaftalen som springbræt til en bredere aftale, der kan begrænse Irans udvikling af missiler og landets aktiviteter i Mellemøsten.

Trump valgte i 2018 at trække USA ud af atomaftalen med Iran.

Aftalen blev underskrevet i 2015 af USA's daværende præsident, Barack Obama, samt Kina, Frankrig, Storbritannien og Rusland - alle permanente medlemmer af FN's Sikkerhedsråd - og Tyskland.

Aftalen skulle sikre, at Iran ikke udvikler atomvåben. Og at landets atomprogram kun blev brugt til civile formål.

Til gengæld ville en lang række internationale sanktioner mod Iran blive ophævet.

Efter at USA trak sig ud af aftalen i 2018, genindførte præsident Trump en række stramme sanktioner over for Iran.

De øvrige aftaleparter har siden forsøgt at redde stumperne i aftalen. Det har dog ifølge Det Internationale Atomenergiagentur, IAEA, ikke afholdt Iran fra igen at øge berigelsen af uran.

I januar oplyste det iranske styre, at det igen beriger uran med en renhed på 20 procent.

I atomaftalen fra 2015 har Iran ellers forpligtet sig til kun at berige uran med en renhed på maksimalt 3,67 procent.

