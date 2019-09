Iran vil garantere, at det ikke vil udvikle atomvåben, hvis USA kommer tilbage til atomaftalen fra 2015.

Iran vil garantere, at det ikke vil forsøge at udvikle atomvåben og acceptere ændringer i atomaftalen fra 2015, hvis USA vender tilbage til aftalen og ophæver sanktioner.

Det siger en talsmand for den iranske regering onsdag.

- Hvis sanktionerne ophæves, og der sker en tilbagevenden til atomaftalen, så er der plads til, at vi kommer med forsikringer, som kan bryde dødvandet. Præsident Hassan Rouhani har endda et forslag til små ændringer i aftalen, siger talsmanden Ali Rabiei.

Irans præsident, Hassan Rouhani, siger, at der skal genopbygges tillid mellem ham og USA's præsident, Donald Trump, før de to kan mødes.

- Vi må skabe gensidig tillid, siger Rouhani til amerikanske Fox News ifølge nyhedsbureauet AFP, efter at Trump kritiserede Iran foran FN's Generalforsamling.

- Hvis USA's regering ønsker at tale med os, må den skabe de nødvendige forudsætninger, siger Irans præsident.

Forholdet mellem USA og Iran er anspændt. Men Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har presset på for et møde mellem de to lande på sidelinjen af FN's Generalforsamling i New York.

