Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Fra mandag og tre dage frem foregår der en landsdækkende strejke i Iran.

Sidst, man så noget lignende, var i 1979, hvor styret blev væltet.

Det skriver den iransk-amerikanske politiske analytiker ved tænketanken Carnegie Endowment Karim Sadjadpour på Twitter.

Her har han ligeledes delt en video af en tom basar i byen Isfahan.

It’s striking to see Isfahan’s normally bustling historic bazaar empty. Merchants have gone on a 3-day strike throughout Iran, reminiscent of the same tactics that helped bring down Iran’s monarchy in 1979. pic.twitter.com/JlR2EO4elH — Karim Sadjadpour (@ksadjadpour) December 5, 2022

»Det er slående at se Isfahans normalt travle historiske basar tom. Købmænd er gået i en tredages strejke i hele Iran, der minder om den samme taktik, der hjalp med at vælte Irans monarki i 1979,« skriver Karim Sadjadpour.

Ifølge The Guardian blev strejken igangsat af butiksejere og lastbilchauffører, da regeringen afviste at bekræfte en påstand fra Irans statsadvokat om, at moralpolitiet var blevet afskaffet.

Den iransk-canadiske sociale aktivist og forfatter Hamed Esmaeilion har delt et Twitter-opslag om strejken til sine over 660 tusind følgere:

»I dag startede den største strejke i opposition til Den Islamiske Republiks regime i hele Iran. Denne strejke vil fortsætte de næste to dage. Det iranske folk mener det, når de beslutter sig for at vælte regimet, og det vil de,« skriver han.

Under de knap tre måneder lange protester, der stadig står på i Iran, er Twitter et flittigt benyttet medie. Her deler blandt andet iranske aktivister og borgerjournalister de ting, der foregår, som regimet forsøger at skjule.

En anden, der har delt detaljer fra strejken, er ph.d.-studerende og borgerjournalist Sana Ebrahimi. Hun har på Twitter postet billeder fra den iranske by Isfahan, hvor der er blevet skrevet på de lukkede butikker:

»De lægger pres på butiksejere i strejke ved at bruge trusler og markere deres lukkede døre ligesom nazister. De kalder dem separatister, hvilket er en måde at få dem i fængsel og lettere give dem skøre domme.«

They are putting pressure on store owners on strike using threats and marking their closed doors just like #Nazis. They're calling them separatists, which is a way to get them into jail and give them crazy sentences easier.

Isfahan, Iran.#IranRevolution #MahsaAmini pic.twitter.com/f8cjlYd2xe — ثنا ابراهیمی | Sana Ebrahimi (@__Injaneb96) December 6, 2022

Tv-vært og tidligere BBC-journalist Sima Sabet har delt en video af en gade med lukkede butikker til sine over 597 tusind følgere på Twitter. Her skriver hun:

»Shiraz er i strejke, og butikker er lukket. Videoer fra Isfahan, Kermanshah, Teheran og snesevis af andre byer viser, at en landsdækkende strejke fortsætter i Iran. Internettet er lukket ned i mange dele af Iran af regeringen for at forhindre, at nyheder kommer ud.«

Arbejdsnedlæggelsen foregår ifølge The Guardian i næsten 40 byer over hele Iran.

Tirsdag delte den iranske journalist og aktivist Masih Alinejad videoer fra flere af byerne og skrev:

»Fantastisk sammenhold af iranere. Overalt i Iran, fra de mest konservative til de mest liberale byer, strejker iranere. De har lukket butikker, og de vil have én ting: Dette regime skal væk. Iranerne står sammen om at få deres land tilbage,« skriver hun.