Tidligere ansat i Irans forsvarsministerium er henrettet. Han skal have solgt information til USA.

Iran har henrettet en tidligere ansat i landets forsvarsministerium.

Manden ved navn Reza Asgari skal have fungeret som agent og solgt informationer til den amerikanske efterretningstjeneste CIA.

Det oplyser Irans retsmyndigheder ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Reza Asgari skal ifølge Iran have haft forbindelse til CIA under sine sidste år som ansat i forsvarsministeriet.

Informationerne, som han angiveligt har solgt, handler om Irans missilprogram. Det siger talsmand Gholamhossein Esmaili ifølge mediet Mizan.

Den påståede agent trak sig tilbage fra forsvarsministeriet for fire år siden. Han blev henrettet i sidste uge, oplyser talsmanden.

Talsmanden oplyser videre, at henrettelsen af iraneren Mahmoud Mousavi-Majd endnu mangler at blive udført. Han skal have spioneret for amerikanske og israelske efterretningstjenester.

Sidste år bekendtgjorde Iran, at landet havde fanget 17 spioner, som ifølge Iran har arbejdet for CIA.

/ritzau/Reuters