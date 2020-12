Den iranske journalist Ruhollah Zam er lørdag blevet henrettet i Iran. Han blev dømt til døden i juni.

Iran har lørdag henrettet den systemkritiske journalist Ruhollah Zam, der blev dømt til døden i sommer for at have opfordret til protester mod det iranske præstestyre.

Det skriver det iranske nyhedsbureau Nour News ifølge Reuters.

Ruhollah Zam havde levet i eksil i Frankrig siden 2011, og her havde han sit eget nyhedsbureau - Amad Nnews - som havde omkring en million følgere.

Herfra delte han information om de store protester, der var i Iran omkring årsskiftet 2018.

Tusindvis af demonstranter var på gaderne for at vise deres utilfredshed mod høj arbejdsløshed og høje leveomkostninger i landet.

Ruhollah Zam forsvandt under en rejse til Irak i september 2019.

Han blev angiveligt lokket til Irak under påskud af at skulle møde storayatollah Ali al-Sistani, der er en af de mest magtfulde mænd i Irak.

Ruhollah Zam ville møde ham henblik på at få økonomisk støtte til at lave en tv-kanal.

De to mødtes aldrig, og senere forlød det fra Iran, at Ruhollah Zam var blevet taget til fange af den iranske revolutionsgarde.

Han blev i juni dømt til døden, og torsdag stadfæstede den iranske højesteret dommen.

I Frankrig, hvor Ruhollah Zam nåede at bo i cirka otte år, har regeringen taget afstand til sagen. Det samme har blandt andet Amnesty International.

/ritzau/