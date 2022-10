Lyt til artiklen

»Det her sker for at vise, at man ikke skal have lov til at statuere noget eksempel eller udtrykke sin protest på den internationale scene.«

Sådan lyder det fra Iran-forsker ved Københavns Universitet, Rasmus Christian Elling, i kølvandet på tirsdagens verdensomspændende historie om den iranske sportsstjerne Elnaz Rekabi.

I solidaritet med kvinderne, der kæmper for basale menneskerettigheder på femte uge i hendes hjemland, nægtede den iranske sportsklatrer Elnaz Rekabi at bære hijab under en konkurrence i Sydkoreas hovedstad søndag.

Mandag lod hendes familie og venner vide, at de ikke havde hørt fra hende siden.

Og ifølge BBCs persiske tjeneste skulle hendes pas og mobiltelefon være blevet beslaglagt.

Mediet IranWire, der er drevet af iranske journalister verden over og grundlagt af den iransk-canadiske journalist Maziar Bahari, kunne tirsdag morgen fortælle, hvad der ifølge deres kilder er sket med Elnaz Rekabi.

Nemlig at hun skulle være blevet anholdt af iransk efterretningstjeneste i Seoul og overført til Evin-fængslet, der er berygtet for sine forfærdelige fængselsforhold og fløj med politiske fanger.

I et tweet afviser den iranske ambassade i Seoul alle de »falske nyheder og desinformation.«

Den iranske sportsklatrer Elnaz Rekabi under klatrekonkurrencen i Seoul søndag. Foto: RHEA KANG Vis mere Den iranske sportsklatrer Elnaz Rekabi under klatrekonkurrencen i Seoul søndag. Foto: RHEA KANG

Midt i verdenspressens historier om Elnaz Rekabi tirsdag formiddag dukkede der pludselig en story op på sportsstjernens Instagram-profil:

»Jeg vil gerne undskylde for den bekymring, der er opstået. På grund af dårlig timing og den uventede opfordring til mig om at klatre op på væggen, faldt mit hovedbeklædning utilsigtet af,« står der skrevet på persisk ifølge BBC.

Men ifølge Iran-forsker ved Københavns Universitet, Rasmus Christian Elling, kan man på ingen måde stole på, at den besked faktisk kommer fra Elnaz Rekabi.

Der er nemlig flere eksempler på, at iranske myndigheder overtager politiske fangers sociale medier, siger forskeren.

»Og så har Iran en lang track record for at lave tvungne tilståelser og få folk til at kommunikere det, regimet godt vil have. Derfor vil jeg ikke føle mig sikker på, at den besked rent faktisk kommer fra hende,« siger Rasmus Christian Elling.

Senest blev familien til en 16-årig iransk pige eksempelvis truet og tvunget til at sige, at hun var faldet ned fra en bygning, selvom alt pegede på, at hun blev dræbt af de iranske myndigheder under en protest.

Ifølge Ramus Christian Elling er det vigtigt for det iranske styre at vise, at iranske borgere ikke er sikre nogle steder i verden.

»Hvis de slutter sig til oprøret, eller hvis de på nogen måde skaber dårlig omtale for den islamiske republik, så kan de havne i fedtefadet,« siger han.

I posted this of photos and videos of #ElnazRekabi to show people how amazing she is, in the hope of mobilizing world pressure on the Iranian regime to free her immediately. https://t.co/K7Mc5OBIIt — Hillel Neuer (@HillelNeuer) October 18, 2022

Hvor stor betydning har det, at Elnaz Rekabi optrådte uden tørklæde?

»Det har kæmpestor betydning for kvindebevægelsen og dem, der støtter den i Iran. Det er en kilde til stolthed for iranere, at de klarer sig godt internationalt i sport og især for kvinder, der har enormt dårlige vilkår, når det kommer til udøvelse af sport i landet. Så det gør det endnu stærkere.«

Protesterne i Iran er gået ind i anden måned, og i går mandag krævede Amnesty, Human Rights Watch og 41 andre organisationer FNs menneskerettighedsråd at handle og holde Iran ansvarlig for menneskerettighedskrænkelser.

Er det sandsynligt, at det sker?

»Hvis det gør, så er jeg sikker på, at det kommer til at rage den iranske stat en høstblomst. De er i forvejen under full scale attack fra alle sider.«

»For myndighederne i Iran er det bare yderligere bevis på, at de er ofre for en hyklerisk vestlig imperialisme, som gennem menneskerettigheder og kvinderettigheder forsøger at smadre den islamiske republik og islam selv.«

En underskriftsindsamling, der har fået 300.000 underskrifter på to dage, vil have G7-lande til at kræve politiske fanger løsladt i Iran. Hjælper det noget?

»Det er vigtigt i den forstand, at det internationale samfund bliver nødt til at spille på alle tangenter for at markere, at man ikke acceptere den iranske stats konstante brud på menneskerettigheder«

Underskriftindsamlingen kræver også, at landene skal fjerne ambassadører eller repræsentanter for den islamiske republik i deres respektive lande. Hvis man gør det, vil det have nogen betydning?

»Det er svært at svare på. Og lige nu er det en debat, der deler vandene i den iranske opposition – altså skal man støtte den her form for sanktioner.«

»Men man kan ikke bare sidde det her overhørig. Der er nødt til at være en skarp reaktion – både fra oppositionen, fra G7, organisationer og fra det internationale samfund hele vejen rundt for at vise Iran, ‘vi kerer os om iranerne’.«