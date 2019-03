Faren for omfattende oversvømmelser får myndigheder i Iran til at evakuere landsbyer. Mindst 45 er omkommet.

Myndighederne i Iran er i gang med at evakuere flere landsbyer, der er truet af oversvømmelser.

Det rapporterer statslige iranske medier.

Det sydvestlige Iran har været ramt af de værste regnskyl i et årti, og meteorologer advarer om, at der er mere på vej.

Uvejret har skabt pludselige oversvømmelser, som i denne uge har kostet mindst 45 mennesker livet forskellige steder i landet.

Mindst 11 landsbyer, der ligger nær to floder i det sydvestlige Iran, er lørdag ved at blive evakueret.

Myndigheder bliver nødt til at lukke vand ud af to store dæmninger langs med floderne for at forsøge at kontrollere vandstanden og mindske skaderne, skriver nyhedsbureauet Fars.

Både det nordlige og det sydlige Iran har været ramt af det værste regnvejr, landet har oplevet i over ti år, siger sundhedsminister Saeid Namaki ifølge nyhedsbureauet Irna.

Iransk politi har opfordret folk til at undgå unødvendige rejser i de dele af landet, der er ramt af uvejret.

Iranerne fejrer for tiden nytår - Nowruz - og det er en tid på året, hvor mange familier rejser til andre dele af landet.

Embedsmænd siger, at regeringen vil kompensere de husejere, der får deres huse ødelagt af oversvømmelserne.

/ritzau/Reuters