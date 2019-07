En europæisk skibseskorte i Hormuzstrædet vil øge spændingen i området, siger talsmand for Irans regering.

Et britisk forslag om at indføre en europæisk flådemission i Den Persiske Golf møder søndag skarp kritik fra Iran.

En talsmand fra regeringen meddeler, at det vil blive opfattet som en provokation, hvis sådan en flåde skal eskortere tankskibe i området.

- Vi har hørt, at de (europæiske lande, red.) har i sinde at sende en europæisk flåde til Den Persiske Golf, siger talsmand Ali Rabiei ifølge det iranske nyhedsbureau ISNA.

Ali Rabiei tilføjer, at det i sig selv er en fjendtlig besked.

- (Det, red.) er provokerende og vil øge spændingen, siger talsmanden.

Storbritannien har foreslået en alliance for at beskytte skibe, der sejler igennem det uroprægede Hormuzstræde.

Forslaget kommer, efter at en olietanker under britisk flag blev tilbageholdt af Iran i sidste uge. Inden var flere skibe blevet chikaneret.

Danmarks udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), har udtrykt bekymring over situationen og ser positivt på forslaget.

Hormuzstrædet har blandt andet stor betydning for olieforsyningen rundt om i verden. Det ligger mellem Iran og Oman.

Konflikten i området trækker tråde til en omtalt atomaftale fra 2015, som først USA og senere Iran har trukket sig fra. Efterfølgende har amerikanerne indført sanktioner mod Iran, hvilket har ramt landets eksport af olie.

Søndag mødes repræsentanter fra landene bag atomaftalen Rusland, Kina, Storbritannien, Frankrig, Tyskland og EU i Wien for at diskutere situationen.

Det er et forberedende møde, der efter planen skal bane vej for et møde på ministerniveau.

/ritzau/AFP