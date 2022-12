Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Iran er blevet smidt ud af FNs Kvindekommission efter en afstemning.

Det skriver Reuters onsdag kort før klokken 18 onsdag.

Kommissionen, der har 45 medlemslande, mødes årligt og har til formål at fremme ligestilling og styrke kvinders rettigheder.

29 lande stemte for udvisning, otte stemte imod og 16 undlod at stemme.

Begrundelsen for forslaget om at fjerne Iran fra kommissionen er, at landet har en politik, der ikke værner om kvinders rettigheder.

USAs ambassadør i FN, Linda Thomas-Greenfield, fortalte FNs Økonomiske og Sociale Råd (ECOSOC), at det var det rigtige at fjerne Iran.

Hun beskrev deres medlemskab som en »grim plet på kommissionens troværdighed.«

Irans FN-ambassadør Amir Saeid Iravani svarede på udsmidningen ved at kalde USAs udtalelser ulovlige og beskrev landet som en »bølle.«