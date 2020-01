Iran søger ikke at eskalere situationen, men vil forsvare sig mod enhver aggression, siger udenrigsminister.

Iran har i nat taget "forholdsmæssige" foranstaltninger mod at forsvare sig selv. Det er sket i henhold til artikel 51 under den såkaldte FN-pagt.

Det udtaler den iranske udenrigsminister, Mohammad Javad Zarif, efter et iransk missilangreb natten til onsdag mod den irakiske luftbase Ain Al-Asad, der huser blandt andre amerikanske og danske soldater.

Også en anden luftbase i Irak er ramt.

- Vi søger ikke en eskalering eller krig, men vi vil forsvare os mod enhver aggression, skriver Zarif på Twitter.

Udenrigsministeren forklarer, at angrebet er udført i henhold til FN-pagtens artikel 51, der handler om retten til individuelt eller kollektivt selvforsvar i tilfælde af et væbnet angreb mod et medlem af FN.

Tidligere bekræftede Irans Revolutionsgarde, at det står bag angrebet.

Det sker for at hævne USA's dronedrab på den iranske militære leder Qassem Soleimani i Bagdad i sidste uge.

Revolutionsgarden advarer også USA's allierede i regionen om, at de vil blive angrebet, såfremt de lægger jord til at udføre angreb mod Iran.

Missilangrebet i dag var kun det første skridt. Han (Donald Trump, red.) bør overveje at trække sine tropper tilbage fra regionen og ikke efterlade dem inden for vores rækkevidde, siger en unavngiven general fra Irans Revolutionsgarde ifølge nyhedsbureauet Reuters på iransk stats-tv.

Samtidig har det iranske nyhedsbureau Fars delt en udateret video af Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei.

Ifølge CNN siger han i videoen, at amerikanerne godt kan ramme Iran, men at det vil skade dem selv endnu mere.

- Jeg sagde under en tale dengang (da Barack Obama var præsident i USA, red.), at tiden, hvor vi bliver ramt og skjuler os, er forbi. Hvis du rammer os, bliver du også selv ramt, tilføjer ayatollahen.

Det vides ikke, om videoen er optaget før eller efter nattens angreb.

/ritzau/