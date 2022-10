Lyt til artiklen

De seneste uger er der dukket billeder af op af børn iført den iranske regeringsstyrke, Basij-militsens, uniform.

Det skriver The Foundation for Defense of Democracies (FDD), der kræver handling fra både USA og FN.

International lov forbyder nemlig rekruttering eller brug af børn i krigshandlinger.

Og USA har to love, der kan gå ind og straffe både fremmede lande og personer, der rekrutterer eller bruger børn til krig.

سواستفاده جمهوری اسلامی از کودکان در راستای سرکوب مردم معترض در خیابانهای ایران. (ورامین)#مهسا_امینی#اعتصابات_سراسری pic.twitter.com/gP5FWgT4x2 — Out Of Context Twiter-e-Farsi (@OutFarsi) September 28, 2022

»At Iran angiveligt udnytter børn til at bekæmpe antiregime-protester understreger regimets forfærdelige tilsidesættelse af menneskerettighederne,« lyder det fra Senior Fellow ved FDD, Orde Kittrie, der forlanger handling:

»Biden-administrationen bør fuldt ud implementere amerikanske love, der kræver, at den amerikanske regering skal sætte fokus på og straffe sådanne overtrædelser.«

En anonym iransk Twitter-profil med 266 tusind følgere deler dagligt regeringskritiske opslag og har blandt andet delt billeder af, hvad der angiveligt er iranske børnesoldater.

»Den Islamiske Republiks misbrug af børn for at undertrykke de protesterende mennesker i Irans gader,« står der.

Det er langt fra første gang, at Iran bruger børn til at agere soldater for landet.

Sidste år registrerede omkring 50.000 børn sig til en iranskstøttet Hamas-drevet træningslejr for børnesoldater i Gaza, hvor de modtog religiøs indoktrinering og »sikkerhedstræning,« lyder det fra FDD.

Ligeledes har Houthierne i Yemen siden 2004 rekrutteret tusindvis af børn, nogle helt ned til 10-års-alderen, i deres kamp mod den amerikanskstøttede saudiske koalition.

Og i Libanon har Hizbollah rekrutteret børnesoldater til sin kamp i Syrien på vegne af Assad-regimet.

Iran forbryder sig mod Børnekonventionen, som landet tilsluttede sig i 1994.

En konvention der forbyder enhver rekruttering og enhver brug af et barn under 15 år til krigshandlinger.

Ligesom de forbryder sig mod konventionen om værste former for børnearbejde, som landet tilsluttede sig i 2002. En konvention, der forbyder tvungen rekruttering af personer under 18 år til brug i væbnede konflikter.

FDD kræver, at FN undersøger Irans angivelige brud på begge konventioner.

Derudover kræver FDD, at USA tager sine love på området i brug, der blandt andet kan sanktionere udenlandske personer, der har engageret sig i rekruttering eller brug af børnesoldater.