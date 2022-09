Lyt til artiklen

Der er bål i gaderne i Iran. Bogstavelig talt.

Og folk jubler, mens kvinder brænder deres hijabber på ilden og klipper deres hår af.

Mindst syv mennesker meldes dræbt under de seneste dages protester i Iran. Men styrets brutalitet skræmmer dem ikke. Ikke længere. De har fået nok.

»Kvinderne risikerer deres liv i de her protester. Men de har ændret deres risikovillighed fuldstændig,« siger Rasmus Christian Elling, der er forsker i Iran-studier ved Københavns Universitet.

Men hvad er det egentlig, der sker i Iran lige nu, og hvad kan det betyde for fremtiden?

Først spoler vi tiden tilbage til tirsdag i sidste uge, hvor 22-årige kurdiske Mahsa Amini sammen med sin familie besøgte Irans hovedstad, Teheran, da hun pludselig blev tilbageholdt af det iranske moralpoliti.

Moralpolitiet anklagede hende for ikke at overholde landets hijab-regler og tog hende med til stationen, hvor de fortalte hendes familie, at hun ville blive løsladt efter en »genopdragelse«, skriver The Guardian.

Men Mahsa Amini blev aldrig løsladt. Hun endte i stedet med at blive kørt til et nærliggende hospital i bevidstløs tilstand, hvor hun døde fredag.

We want freedom.#Mahsa_Amini #مهسا_امینی pic.twitter.com/IHkzVb8KtU — Naci (@iamNaci) September 21, 2022

Den iranske regering har siden påstået, at hun fik et hjerteanfald, og har offentliggjort slørede og redigerede optagelser af en kvinde, der falder til jorden.

De har ifølge Mahsa Aminis far nægtet at offentliggøre optagelser af hende inde i patruljevognen, skriver Center for Menneskerettigheder i Iran og citerer hendes far, Amjad Amini:

»Flere andre piger, der var inde i patruljevognen, ringede til mig efter hændelsen og sagde, at Mahsa blev fysisk overfaldet inde i vognen,« lyder det fra faren.

En – endnu ubekræftet – lækket CT-scanning af Mahsa Aminis hoved viser et knoglebrud, blødning og hjerneødem (forøget vandindhold i hjernevævet, red.), hvilket umiddelbart bekræfter, at hun døde på grund af et slag i hovedet, skriver The Guardian.

Familien har fortalt flere nyhedsmedier, at de er blevet nægtet adgang til datterens obduktionsrapport, presset til hurtigt at begrave hende og bedt om ikke at tale offentligt om sagen.

Ifølge Center for Menneskerettigheder i Iran kan familier til ofre for statsvold blive anholdt og retsforfulgt, hvis de taler offentligt om deres sager. Hvilket ikke har stoppet Mahsa Aminis far, der har været ude at kræve retfærdighed.

Men desværre er Mahsa Amini kun et blandt utallige ofre for Den Islamiske Republiks krig mod kvinder, siger forsker i Iran-studier Rasmus Christian Elling.

Senest blev forfatteren Sepideh Rashnoo tævet i styrets varetægt og tvunget til at give udtalelser på stats-tv. Det skete, efter at hun blev anholdt i juli 2022 for angivelig at bære en upassende hijab på en bus i Teheran.

Protester foregår ikke kun i Iran men også andre steder i verden, blandt andet Tyrkiet (Photo by Yasin AKGUL / AFP) Foto: YASIN AKGUL Vis mere Protester foregår ikke kun i Iran men også andre steder i verden, blandt andet Tyrkiet (Photo by Yasin AKGUL / AFP) Foto: YASIN AKGUL

Hun risikerer nu flere års fængsel efter at være blevet anklaget for national sikkerhedsforbrydelse.

Rasmus Christian Elling kalder det enormt opsigtsvækkende, det der sker lige nu i Iran.

»Det er første gang siden 1979, at kvinders rettigheder bliver samlingspunkt for en bredere modstand mod iranske magthavere og deres ideologi og forvaltning af deres magt,« siger forskeren.

Ifølge ham har selve modstanden mod Den Islamiske Republik ændret sig markant – tidligere har protester har handlet om utilfredshed med den økonomiske situation eller med præsidentvalget i 2009.

»Nu handler det om kvinderettigheder – det vil sige, at den politiske kultur har ændret sig. Vi ser en landsdækkende bevægelse ikke kun mod kvindeundertrykkelse, men også mod hele regiment,« siger han.

Men om det betyder, at styret vil ændre på noget, tvivler Iran-forskeren dog på.

»Styret siger, at det ikke kun handler om kvinders slør, men at det handler om kulturkrig mellem Vesten og den islamiske verden. Hvis de giver kald på de dyder, de påstår at værne om, ser de det, som at de har tabt kampen mod Vestens imperialisme,« siger Rasmus Christian Elling.

Han fortæller, at det har stor betydning, at det internationale samfund bakker op.

Blandt andet har en talsmand for Det Hvide Hus i USA været ude at sige, at der skal tages skyld for Mahsa Aminis død:

»Kvinder i Iran bør have ret til at bære, hvad de vil, fri for vold eller chikane. Iran skal stoppe sin brug af vold mod kvinder for at udøve deres grundlæggende frihedsrettigheder,« lød det.

Ligesom EUs udenrigschef, Josep Borrell, har bakket op og sagt, »det er bydende nødvendigt, at de iranske myndigheder sikrer, at Irans borgeres grundlæggende rettigheder respekteres«.