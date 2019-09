Irans præsident siger, at USA kun fremsætter beskyldninger mod Iran, fordi det vil øge presset på Teheran.

Irans præsident, Hassan Rouhani, siger onsdag, at det iranske styre ikke ønsker en konflikt i regionen.

Han beskylder USA og en saudiarabisk-ledet militærkoalition for at have indledt krigen i Yemen. Det skriver Reuters, som henviser til iranske medier.

- Vi ønsker ikke nogen konflikt i regionen. Hvem begyndte? Ikke Yemens indbyggere. Det var Saudi-Arabien, De Forenede Arabiske Emirater, USA og visse europæiske lande samt det zionistiske regime (Israel), som begyndte krigen i denne region, siger Rouhani i en video, som iranske medier offentliggjorde tidligt onsdag.

Den iranske præsident siger, at USA fremsætter beskyldninger om, at Iran stod bag angrebet i Saudi-Arabien, fordi amerikanerne ønsker at øge presset på Iran.

Rouhani siger i videoen, at Houthi-oprørerne i Yemen, som Iran støtter, stod bag angrebet på Saudi-Arabiens olieanlæg, og det var ment som "en advarsel".

- Det sker, efter at den saudiarabisk-ledede koalition har angrebet hospitaler, skoler og markedspladser i Yemen, siger han.

Saudi-Arabien meddelte samtidig, at det slutter sig til en amerikanskledet flådestyrke for at sikre den internationale skibstrafik i Den Persiske Bugt.

Nyhedsbureauet Saudi Press Agency offentliggjorde beslutningen onsdag forud for den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeos, besøg i landet.

Det saudiarabiske nyhedsbureau citerer ikkenavngivne kilder for oplysningerne om, at kongedømmet har sluttet sig til missionen i Den Persiske Bugt. Også Australien, Storbritannien og Bahrain har tilsluttet sig missionen.

USA tog initiativ til styrken efter flere angreb på olietankere, som amerikanske embedsmænd har anklaget Iran for at have udført.

Irans Revolutionsgarde opbragte mandag et fartøj, der ifølge iranske oplysninger angiveligt smuglede 250.000 liter dieselolie til De Forenede Arabiske Emirater.

/ritzau/AFP