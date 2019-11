Iran siger, at atominspektør fra IAEA udløste en alarm og måske havde "et mistænkeligt produkt" på sig.

Iran begyndte torsdag berigelse af uran i det underjordiske Fordow-atomanlæg syd for Teheran.

Samtidig oplyste Teheran, at det kortvarigt har tilbageholdt en inspektør fra Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA).

Episoden, som kan være chikane, menes at være den første af denne art siden 2015.

Her indgik Iran en international aftale om begrænsninger af landets atomaktiviteter.

Iran siger, at det ophævede akkrediteringer til den pågældende inspektør, fordi hun udløste en alarm i sidste uge og måske havde "et mistænkeligt produkt" på sig.

Ifølge atomaftalen skal inspektører fra IAEA have mulighed for kontinuerligt at overvåge landets atomfaciliteter.

Episoden vækker særlig stor opsigt, fordi Iran samtidig er begyndt at berige uran i strid med den indgåede atomaftale med stormagterne.

Tidligere på ugen meddelte den iranske præsident, Hassan Rouhani, at der var ved at blive påfyldt urangas i centrifugerne.

De iranske skridt har ført til mange bekymrede reaktioner fra de lande, som stadig er med i den trængte atomaftale med Iran.

Urangas i centrifugerne indebærer, at atomanlægget er blevet ændret fra at være et tilladt forskningscenter til at være et aktivt atomanlæg.

1044 centrifuger på stedet vil nu igen blive anvendt til berigelse af uran, efter at de har produceret blandt andet isotoper til civile formål.

Rouhani sagde tirsdag, at Iran vil respektere atomaftalen igen, når stormagterne lever op til den.

- Alle de fire skridt, som Iran har taget væk fra deres forpligtelser i henhold til atomaftalen, kan trækkes tilbage. Iran vil leve op til dets forpligtelser i aftalen, når de tilbageværende parter i aftalen gør det samme, sagde han.

Suspenderingen af al berigelse af uran på Fordow-anlægget var en af de restriktioner, som Iran blev pålagt i aftalen. Til gengæld blev en række økonomiske sanktioner mod iranerne hævet.

Fordow-anlægget ligger i bjergene nær den shiamuslimske by Qom. Iran vil i første omgang fylde gas i centrifugerne på anlægget.

USA trak sig ud aftalen i maj sidste år og genindførte mange af de ellers ophævede sanktioner, hvilket har fået iranerne til gradvist at lægge afstand til aftalen.

/ritzau/Reuters