Iran benægter fuldstændig, at de havde en hånd med i det brutale Hamas-angreb på Israel i weekenden.

Et par eksperter er dog ikke i tvivl om, at de spillede en afgørende rolle. Men hvad er Irans interesse? Det er de store spørgsmål.

»Det er helt utænkeligt, at det her kunne finde sted uden hjælp fra Iran.«

Så simpelt lyder det fra Jacob Kaarsbo.

Han arbejder som senioranalytiker ved Tænketanken Europa og har en fortid som chefanalytiker i FE.

Mandag kunne den store amerikanske avis Wall Street Journal beskrive, hvordan kilder hos både Hamas og den libanesiske milits Hizbollah bekræftede, at Iran over flere uger havde været med i planlægningen af det brutale angreb i weekenden.

Her blev hundredvis af civile israelere dræbt, mens dusinvis blev kidnappet til Gazastriben.

Israel blev taget på sengen, mens tusindvis af Hamas-terrorister strømmede ind over grænsen via tunneler, gennem ødelagte hegn, via både og ved hjælp af paragliders. Alt sammen i en stor, koordineret aktion fra Hamas' side.

Selvom Kaarsbo ikke er i tvivl om, at Iran har været dybt involveret – noget Iran benægter – så ved han ikke, hvor meget.

»Det er planlagt og lavet af professionelle med en tyk, iransk finger med i spillet. Men om de har været med til at lede selve angrebet, det er spørgsmålet,« siger Jacob Kaarsbo.

»Et angreb af den her kompleksitet er noget, Iran kan finde ud af,« uddyber han.

At Israel slet ikke var forberedt på angrebet fra Hamas, hvor flere hundrede er døde og dusinvis kidnappet til Gazastriben, vil give god mening, hvis Iran har været indblandet.

For så er noget af planlægningen formentlig foregået uden for selve Gazastriben.

Israelske soldater et ukendt sted nær Libanon i den nordlige del af landet. Foto: Jalaa Marey/AFP/Ritzau Scanpix

»Iran har formentlig været involveret. Og så har noget af planlægningen formentlig også foregået uden for Gazastriben,« siger militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Kenneth Buhl.

»Der er intet overraskende i, at Iran har været involveret. De støtter Hamas og har tidligere sendt store mængder våben til dem,« siger Kenneth Buhl.

Han har også et bud på, hvorfor angrebet netop finder sted nu.

»For det første har det lige været 50-året for Yom Kippur-krigen. Så det er en historisk anledning,« siger han og forsætter:

»Samtidig har Israel over de seneste år normaliseret sit forhold til en række arabiske lande. Selv Saudi-Arabien har de et bedre forhold til. Og eksempelvis Saudi-Arabien er Irans store modsætning i regionen. Og måske kan nogle aftaler med arabiske lande ryge nu, for i Israel kommer sikkerhed først,« siger Kenneth Buhl.

Det er ikke kun regionale kræfter, der er kommet i spil efter Hamas' angreb.

USA har besluttet sig for at flytte et af sine enorme hangarskibe nær Israel. Og det anser Kenneth Buhl for at være støtte til Israel, men også en advarsel til Iran.

»Når amerikanerne sender et af deres hangarskibe, så er det for at sige 'stop' til Iran,« siger Kenneth Buhl.

Han forventer dog ikke, at amerikanerne vil gå fysisk ind i krigen.

»Det er et 'show of force'. De viser støtte til Israel,« siger Kenneth Buhl.