Iran bekræfter nu, at det var to missiler, som ramte og skød et ukrainsk fly ned tidligere på måneden. 176 blev dræbt.

På tidspunktet for ulykken var mistanken en fejl på flyets motorer, men senere indrømmede Irans præsident Rouhani, at det var en menneskelig fejl, og at flyet blev skudt ned.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Nedskydningen af flyet fandt sted nærmest samtidig med, at USA og Iran lå i direkte konflikt, efter USA havde dræbt den iranske general Qasem Soleimani.

På det tidspunkt var spændingerne mellem de to lande på højdepunktet, og flystyrtet blev hurtigt meldt som en fejl på flyets motorer.

Det måtte præsident Rouhani dog siden trække tilbage.

Han erklærede, at PS752, som flyet hed, blev ramt ved en 'utilgivelig fejl'.

Og det samme gjorde brigadegeneral Amir Ali Hajizadeh fra Revolutionsgarden, der tog det fulde ansvar for styrtet.

Billeder af ofrene for flystyrtet omgivet af roser og lys i Boryspil International Airport i Kiev, Ukraine, 11. January 2020.

De ukrainske myndigheder var få dage efter nedskydningen af flyet ude og melde, at missilet formentlig havde ramt flyets cockpit.

»Det (missilet, red.) ramte cockpittet nedefra,« sagde talsmanden for Ukraines sikkerhedsråd, Oleksiy Danilov, til BBC og tilføjer:

»Vi tror, dette er bevis, og det forklarer, hvorfor vi ikke kunne komme i kontakt med piloterne. De døde i samme øjeblik, første missil ramte.«

Alle passagerer og besætningsmedlemmer om bord på det ukrainske flyet mistede livet i styrtet. Heriblandt 82 iranske passagerer, 63 canadiere, 11 ukrainere, fire afghanere, tre tyskere og tre briter.