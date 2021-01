Iran beriger nu uran på det samme høje niveau som før atomaftalen med stormagterne fra 2015.

Iran bekræfter, at landet er begyndt at berige uran til 20 procent, hvilket flere af landets medier rapporterede mandag.

- Vi nåede omkring klokken 19 mandag aften 20 procent, siger Behrouz Kamalvandi, talspersonen for Irans atomenergiorganisation i et interview med det statslige tv.

Han bekræfter dermed, at Iran nu beriger uran på det samme høje niveau som før atomaftalen JCPOA fra 2015.

Aftalen blev indgået mellem Iran og de fem permanente medlemslande i FN's sikkerhedsråd samt Tyskland.

I henhold til aftalen må Iran højst berige uran til en renhedsgrad på maksimalt 3,67 procent. Men under optrapningen af konflikten med USA om aftalen har iranerne gradvist øget berigelsesgraden.

Fremstilling af kernevåben kræver en berigelsesgrad på omkring 90 procent.

I atomaftalen fra 2015 hedder det, at Iran må have beriget uran, som kan benyttes som brændsel i kernereaktorer.

USA's præsident, Donald Trump, trak i maj 2018 USA ud af atomaftalen med Iran. USA genindførte samtidig sanktioner mod Iran.

Indtil da havde Iran ifølge IAEA holdt sig inden for de grænser, der var fastsat i aftalen.

Men med USA's exit fra aftalen følte Iran sig ikke længere forpligtet til at overholde begrænsningerne.

Det er en væsentlig hurtigere proces at gå fra 20 procent til 90 procent i forhold til at gå fra nogle få procent til 20 procent.

USA siger i en erklæring, at Iran nu benytter sig af "nuklear afpresning".Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, siger, at udmeldingen fra myndighederne i Teheran ikke kan tolkes på nogen anden måde end som et "bevis for Irans intentioner om at udvikle et militært atomprogram".- Det vil Israel aldrig tillade, siger Netanyahu.

EU advarer på sin side om, at Irans beslutning udgør en alvorlig trussel mod atomaftalen fra 2015.

- Det vil være et langt skridt væk fra Irans forpligtelser i henhold til atomaftalen, siger EU-talsmand Peter Stano.

/ritzau/AFP