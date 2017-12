Irans vicepræsident advarer mod at forsøge at opildne til uro efter protester mod høje priser og høj ledighed.

Teheran. 52 mennesker er anholdt i Irans næststørste by, Mashhad, efter de har deltaget i demonstrationer i en række byer i Iran.

Det oplyser lederen af en domstol i Mashhad, Hossein Heidari, til det iranske nyhedsbureau Fars.

Han tilføjer, at demonstranterne blev anholdt for at råbe "grove slagord".

Anholdelserne skete torsdag.

Hundredvis af mennesker har ifølge andre iranske medier demonstreret i Mashhad og flere andre byer i protest mod stigende priser og høj arbejdsløshed.

Også i hovedstaden Teheran var en lille gruppe på et halvt hundrede mennesker samlet til demonstration.

De fleste forlod den plads, de var samlet på, da politiet dukkede op, men enkelte blev anholdt, skriver nyhedsbureauet ILNA ifølge Reuters.

Demonstranterne retter deres vrede mod præsident Hassan Rouhani og hans regering.

Videooptagelser fra protesterne i Mashhad viser nogle af demonstranterne råbe "død over Rouhani".

Rouhanis regering antyder, at det er tilhængere af den konservative højrefløj, der står bag protesterne.

- Visse hændelser i landet i disse dage er under påskud af økonomiske problemer, men det lader til, at der ligger andet bag, siger vicepræsident Eshaq Jahangiri.

Han tilføjer over for den statslige tv-station IRIB, at de ansvarlige må findes, og at ethvert forsøg på at opildne til uroligheder vil "give bagslag".

- De tror, at de kan skade regeringen på denne måde. Men det vil være andre, der rider på den bølge, siger han.

Præsident Rouhani, der blev genvalgt i maj, har lovet at rydde op i den kaotiske banksektor, øge handlen med udlandet og få inflationen under kontrol.

Mange iranere synes imidlertid, at det går for langsomt.

/ritzau/AFP