Amerikanerne bør tænke sig om en ekstra gang, inden de forsøger at skrotte atomaftale, mener Irans præsident.

Teheran. USA vil blive mødt af "voldsomme konsekvenser", hvis præsident Donald Trump ikke lever op til den internationale atomaftale med Iran.

I en tv-tale langer Irans præsident, Hassan Rouhani, ud efter amerikanerne med truende retorik.

- Til dem i Det Hvide Hus siger jeg, at hvis de ikke lever op til deres forpligtelser, vil den iranske regering reagere beslutsomt. Hvis man forråder aftalen, skal man vide, at voldsomme konsekvenser venter, siger Rouhani.

Trump har ofte kritiseret den historiske atomaftale, som er indgået mellem Iran og de fem permanente lande i FN's Sikkerhedsråd og Tyskland.

Fra USA's synspunkt er formålet med aftalen at sikre, at Iran ikke udvikler atomvåben. Til gengæld lettes sanktionspresset på Iran.

Chefen for CIA, Mike Pompeo, som er godt på vej til at blive USA's udenrigsminister, har sagt, at han vil arbejde på at "fikse" aftalen.

Hvis Pompeo ikke kan ændre aftalen, vil han samarbejde med USA's allierede for at ændre den.

Men han får ingen støtte fra Rusland og Kina. Udenrigsministrene for de to lande mødtes mandag, og her blev de enige om at værne om atomaftalen.

- Vi vil obstruere forsøg på at sabotere disse aftaler, som er nedfældet i en resolution i FN's Sikkerhedsråd, sagde den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, i Beijing.

Trump har truet med at trække USA ud af aftalen og genindføre sanktioner mod Iran fra 12. maj.

