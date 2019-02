Iran spiller med musklerne og truer med at øge sine missilers rækkevidde, hvis Europa blander sig i landets våbenudvikling.

»Hvis Europa eller nogen andre ønsker at afvæbne Irans missiler, vil vi være tvunget til at lave et ‘strategisk ændring’,« sagde vice brigadegeneral Hossein Salami på stats-tv i lørdags.

Han er chef for IRGC, Irans revolutionære tropper, og har understreget, at landets missilprogram udelukkende er udviklet til en ‘defensiv strategi’, skriver Yahoo.

Men han fastslår, at den Islamiske missil-strategi kan ændre sig, hvis der bliver behov for det.

Lørdag den 2. februar annoncerede Iran, at landet havde gennemført en ‘succesfuld test’ af et nyt krydser-missil kaldet Hoveizeh. Med en rækkevidde på over 1.350 km havde missilet ramt sit mål.

Iran har frivilligt begrænset rækkevidden på sine missiler til 2.000 kilometer, hvilket stadig er nok til at ramme sin ærkefjende Israel og amerikanske baser i Mellemøsten.

USA har beskyldt Iran for at bevidst at øge missil-rækkevidden, så de kan nå Europa, men det har Iran benægtet.

I 2015 skrev Iran under på en atomaftale, som havde til formål at få Iran til at nedruste sine atomvåben. Men i maj 2018 trak USA sig ud af aftalen og indførte sanktioner mod landet, fordi Iran kørte videre med sit missilprogram.

Europa holder dog fast i atomaftalen, selvom nogle lande har krævet et tillæg til aftalen. Tillægget skal forholde sig til Irans missilprogram og Irans indblanding i Yemen konflikten, som er blevet kaldt den værste humanitære krise i nyere tid.

Salami advarede i lørdags Europa mod at prøve at forhandle aftalen om Irans missil-projekter.

Han sagde, at Irans fjender kun forstår magtens sprog, og at hvis man ikke bruger dét sprog, vil de bruge det imod én selv.