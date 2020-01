Irans udenrigsministerium går mandag ud og advarer Storbritannien mod at lave 'flere fejl'.

Det sker efter, den britiske ambassadør i Iran søndag blev arresteret i Teheran, hvor han deltog i en demonstration over Irans rolle i nedskydningen af et ukrainsk passagerfly den. 8. januar.

Den britiske diplomat, Rob Macaire, blev ifølge Sky News efter anholdelsen kaldt ind i Irans Udenrigsministerium for at forklare hans 'ulovlige og upassende' tilstedeværelse ved demonstrationen.

En episode der ledte til, at den iranske ambassadør i Storbritannien, Hamid Baeidinejad, modtog en tilsvarende indbydelse. Han blev kaldt i det britiske udenrigsministerium for at forklare den 'uacceptable behandling' af Macaire.

Den indkaldelse virker dog ikke til at have faldet i god jord i Iran. Kort efter mødet gik det iranske udenrigsministerium nemlig ud med en - lettere aggressiv - udmelding.

»Enhver ny fejl fra England vil blive hårdt konfronteret af Iran, og London vil stå til ansvar for det,« lød det ifølge Sky News.

»Tilstedeværelsen af den britiske diplomat (ved demonstrationen, red.) går imod den diplomatiske norm. At true Iran med nye sanktioner på grund af det, vil føre til spændinger mellem Teheran og London.«

Tidligere mandag offentliggjorde Iransk politi en video af Rob Macaire, som blev filmet kort inden, han blev arresteret.

First footage released by Police, showing #UK ambassador to #Iran Rob Macaire and his companion attending an illegal gathering in #Tehran pic.twitter.com/KxaEzR3b7H — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) January 13, 2020

Den britiske ambassadør, som er blevet løstladt igen, har sidenhen forklaret, at han deltog ikke deltog i en demonstration, men i en mindehøjtidelighed for de 176 personer, som mistede livet i nedskydningen af det ukrainske fly.

Han forlod - ifølge eget udsagn - stedet, da de mange fremmødte begyndte at råbe i kor.

På Twitter skriver Rob Macaire, at han blev anholdt en halv time efter, han forlod området. Han tilføjer desuden, at 'det at anholde diplomater naturligvis er ulovligt i alle lande.'

