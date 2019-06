Irans premierminister siger, at forhandlinger kræver, at den anden part er respektfuld og følger regler.

Irans præsident, Hassan Rouhani, antyder lørdag, at hans land måske vil forhandle med USA. Men det kræver, at der vises respekt, og internationale regler følges.

Det citerer det iranske nyhedsbureau Fars ham for at sige.

Men Iran vil ikke lade sig tvinge til forhandlinger, lader Rouhani forstå.

Irans regering har gentagne gange fordømt, at USA har trukket sig fra en international atomaftale med Iran.

Præsident Donald Trumps regering har i stedet fremsat en række krav, som Iran skal opfylde. De er så drastisk formuleret ifølge eksperter, at der skal et regimeskifte til i Iran for at formilde den amerikanske regering.

- Vi er tilhængere af logik og forhandlinger, hvis (den anden part) sidder respektfuldt på den anden side af forhandlingsbordet og følger internationale regler, siger Rouhani.

USA's beslutning fra sidste år om at droppe underskriften på atomaftalen er blevet mødt med vrede og skuffelse i Europa. EU var en drivende kraft i at få forhandlet en atomaftale.

Aftalen sætter et loft over Irans berigelse af uran. En vigtig bestanddel for at kunne udvikle egne atomvåben.

USA har indført sine egne økonomiske sanktioner over for Iran. De er sådan sammensat, at enhver europæisk virksomhed, der ønsker at handle med eller etablere sig i Iran, vil blive sortlistet i USA.

/ritzau/Reuters