Iraks udsending i golfstaten Bahrain kaldt til udenrigsministeriet efter angreb på Bahrains Bagdad-ambassade.

Udenrigsministeriet i Manama, hovedstaden i Bahrain, kaldte fredag Iraks charge d'affaires til et møde for at få en forklaring på, hvorfor Bahrains ambassade i Bagdad, Iraks hovedstad, er blevet angrebet af irakiske demonstranter.

Angrebet fandt sted torsdag aften. Demonstranterne protesterede mod Bahrain, der tidligere på ugen var vært for en konference, som USA organiserede for at skabe støtte til palæstinensisk, økonomisk udvikling.

Mange arabiske lande er meget skeptiske over for USAs seneste forsøg på at skabe fred mellem israelere og palæstinensere.

Den irakiske udsending i Bahrain - han hedder Mohammed Adnan Mahmoud al-Khafaji - fik at vide, at Bahrain betegner angrebet som "uansvarligt og en meget forkastelig opførsel", fremgår det af en erklæring, der bringes af Bahrains nyhedsbureau BNA.

Bahrains ledelse kræver, at Irak stiller de ansvarlige bag angrebet til ansvar og "genoptager" sin pligt med at sikre og beskytte Bahrains ambassade og konsulat i Irak.

/ritzau/dpa