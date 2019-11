Mindst 319 irakere har mistet livet i voldsomme demonstrationer. Unge kræver job og opgør med korruption.

Iraks regering, der er under pres på grund af store demonstrationer flere steder i landet, lover omfattende reformer i et forsøg på at dulme vreden i befolkningen.

Iraks premierminister, præsident og parlamentsformand lover i en fælles udtalelse at bekæmpe korruption og arbejde for en valgreform.

De tre ledere opfordrer alle politiske kræfter i Irak til at arbejde sammen om de "positive forandringer".

De seneste tal fra det irakiske parlaments menneskerettighedskommission viser, at mindst 319 mennesker har mistet livet i de voldsomme demonstrationer, siden de begyndte for omkring en måned siden.

Især unge irakere har været på gaden i hovedstaden Bagdad og det sydlige Irak for at protestere over korruption, mangel på arbejde og dårlig adgang til basale ydelser som vand og el.

Demonstrationerne har udviklet sig med krav om regeringens afgang, opløsning af parlamentet og en ændring i det politiske system, der blev indført efter den amerikanskledede invasion af Irak i 2003.

Kritikere af det system, der blev indført i 2003, siger, at det bidrager til korruption og ineffektivitet i den offentlige sektor.

De forandringer, som Iraks øverste politiske ledelse nu foreslår, handler om udskiftninger i regeringen "for at øge effektiviteten, samt at indlede en national dialog om at ændre regeringssystemet og forfatningen", hedder det.

Den fælles udtalelse kommer fra præsident Barham Salih, premierminister Adel Abdel-Mahdi og parlamentsformand Mohammed al-Halbousi.

/ritzau/dpa