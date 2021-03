Paven og Iraks storayatollah har holdt historisk møde. De har blandt andet drøftet skæbnen for Iraks kristne.

Pave Frans er under sit historiske besøg i Irak kommet til den sydlige del af landet.

Her har han lørdag formiddag haft et møde på omkring tre kvarter med storayatollah Ali Sistani, der regnes for leder af en stor del af verdens shiamuslimer.

Nyhedsbureauet AFP betegner det som en milepæl i moderne religionshistorie.

Under mødet i byen Najaf drøftede de to ledere fra hver sin trosretning blandt andet skæbnen for Iraks kristne.

De har i årevis været udsat for forfølgelser, men ifølge storayatollahen er det forkert at gøre forskel på kristne og andre irakere.

- Sistani bekræftede, at kristne ligesom andre irakere bør leve i fred og sikkerhed og med deres fulde forfatningsmæssige rettigheder, hedder det i en erklæring, som Sistanis kontor har udsendt efter mødet.

Den 90-årige Sistani er meget privat og holder sjældent møder med nogen overhovedet. Så det var en undtagelse, da han tog imod den 84-årige pave.

Vatikanet siger, at paven under mødet opfordrede til samarbejde.

- Han understregede vigtigheden af samarbejde og venskab mellem religiøse samfund, sådan at vi ved at kultivere gensidig respekt og dialog kan bidrage til Iraks bedste, hedder det i en erklæring, der efter mødet er udsendt af Vatikanet.

Byen Najaf var pyntet op for paven, der kom flyvende fra hovedstaden Bagdad.

Der hang plakater med berømte ord fra Ali, profeten Muhammeds svigersøn, hvis lære shiamuslimer også følger.

- Mennesker er af to slags. Enten din bror i troen, eller også er det din lige som menneske, stod der blandt andet.

Efter mødet med Sistani drog paven til ruinerne af den gamle by Ur.

Her blev patriarken Abraham ifølge Bibelen født, og herfra udvandrede han til Kanaans Land, det nuværende Israel.

Senere lørdag ventedes paven tilbage til Bagdad til en messe i Sankt Josef-katedralen.

Søndag, sidste dag af besøget, der begyndte fredag, skal han til Mosul og Erbil i Nordirak.

Der har været kristne i Irak i næsten 2000 år.

Det antages, at der nu er mellem 200.000 og 300.000 kristne i landet.

I 2003, da en amerikanskledet styrke væltede daværende præsident Saddam Hussein i Bagdad, talte de kristne omkring halvanden million.

Mange er dræbt eller flygtet under Iraks sekteriske, blodige konflikter med deltagelse af blandt andre Islamisk Stat (IS).

I Ur talte paven til medlemmer af religiøse samfund, der blev forfulgt af IS.

- Vi troende kan ikke tie, når terrorisme misbruger religion., sagde han.

/ritzau/AFP