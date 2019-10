Dødstallet fortsætter med at stige i Irak, hvor indbyggerne protesterer over korruption og høj arbejdsløshed.

Den irakiske regering har lørdag ophævet et udgangsforbud, der blev indført i hovedstaden Bagdad som følge af voldsomme demonstrationer.

Veje til byens store pladser er dog fortsat spærret. Det oplyser nyhedsbureauet AFP's journalister, der befinder sig i byen.

Siden tirsdag har Irak været ramt af voldelige og dødelige protester.

Næsten 100 personer er blevet dræbt under urolighederne, hvor irakiske sikkerhedsstyrker blandt andet har åbnet ild direkte mod demonstranter.

Det oplyser det irakiske parlaments menneskerettighedskommission.

Over 4000 er blevet såret, mens 540 demonstranter er blevet anholdt. 200 af dem er fortsat i politiets varetægt, oplyser kommissionen.

Demonstranter har været på gaden for at protestere over blandt andet påstået magtmisbrug, korruption og høj arbejdsløshed i landet.

Torsdag indførte regeringen et udgangsforbud i Bagdad. Kun ambulancer, pilgrimme og få andre udvalgte måtte bevæge sig rundt i gaderne ifølge nyhedsbureauet Reuters. Allerede torsdag blev forbuddet trodset.

Myndighederne har også blokeret for stort set al internatadgang.

AFP beretter, at der lørdag morgen var relativt roligt i Bagdads gader.

Flere folk var på gaden for at handle grøntsager og andre dagligvarer, hvis pris ifølge nyhedsbureauet er fordoblet, siden urolighederne brød ud.

En mand på gaden, 70-årige Abu Salah, tror ikke, at uroen er ovre.

- Hvis leveforholdene ikke forbedres, så fortsætter protesterne, siger han.

Iraks premierminister, Adil Abdul Mahdi, har sagt, at demonstranternes krav om at stoppe korruptionen i landet er "korrekt". Men han påpeger samtidig, at regeringen har brug for hjælp til at kunne udføre sine opgaver.

Der findes ikke nogen "magisk løsning" på landets vedvarende ledelsesproblemer og korruption, siger han.

Premierministeren lover dog, at han vil forsøge at få vedtaget en lov, der giver fattige familier en basisindkomst.

